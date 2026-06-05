Стало известно, сколько заработают клубы РПЛ за участие своих игроков в ЧМ-2026

Источник подсчитал, сколько российские клубы получат за участие своих бывших и нынешних игроков в чемпионате мира-2026.

«ФИФА должна перечислить российским клубам минимум 3,101 млн долларов за 24 футболистов – участников ЧМ-2026, которые с июля 2024-го играли или продолжают играть в России. По нынешнему курсу валют это 229 млн рублей. Больше всех заработает московское «Динамо» – минимум 638,7 тысяч долларов за Луиса Чавеса, Хорхе Карраскаля, Хуана Касереса и Фабио Бальбуэна.

«Краснодар« точно получит 500,4 тыс. долларов за Джона Кордобу, Кевина Ленини, Кевина Кастаньо и Хуниора Алонсо. На третьем месте находится «Зенит» – 390,6 тысяч за Луиса Энрике, Дугласа Сантоса и Вильсона Изидора, который будет выступать за Гаити.

Полностью рейтинг минимальных выплат российским клубам от ФИФА выглядит так.