Стало известно, состоится ли летний Кубок РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что этим летом Кубок РПЛ не состоится, но должен пройти зимой.

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнерами и клубами. Во вторник было финальное совещание. Обсуждали зимнюю и летнюю истории. Все мы хотим проводить летний кубок, партнеры и клубы. Но чемпионат мира, внимание максимально сконцентрировано на нем. В том числе финансовые ресурсы задействованы.

Поэтому решили так: зимний кубок состоится, по месту позже скажу. И я думаю, что есть шанс, что летом следующего года проведем летний кубок. По крайней мере заинтересованность такая есть, нужно больше времени и ресурсов», – сказал Алаев.