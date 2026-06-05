В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эсекьеля Барко.
– Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?
– С ним всe хорошо.
– Он останется в команде?
– Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.
– Каждый день появляются слухи...
– Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и всe.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Игрок интересен «Индепендьенте» из Авельянеды и «Крузейро».
Источник: «Чемпионат»