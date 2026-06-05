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В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко

Сегодня, 08:59
10

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эсекьеля Барко.

– Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?

– С ним всe хорошо.

– Он останется в команде?

– Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.

– Каждый день появляются слухи...

– Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и всe.

  • 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Игрок интересен «Индепендьенте» из Авельянеды и «Крузейро».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (10)
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рылы
1780640086
его уход в ближайшие 3 года невозможен. никто не сможет повторить его зарплату 4 ляма (по слухам, в новом контракте ещё больше). ну так и какой смысл идти напрягаться в слабые клубы из топ-лиг, где 500 матчей в году и зарплата 1 лям - если можно отсидеться в тепле и тарасофском позоре, зато с огромной зарплатой + в статусе лидера клуба + отпуск 3 месяца в году + на халяву возят с семьями в недешёвые эмираты на сборы. после 30 лет может удариться в ностальгию и вернуться на родину за еду - но точно не сейчас.
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zigbert
1780640317
Конечно потерять такого игрока Спартаку нежелательно,тем более Барко является одним из лидеров команды.Понятно что стопроцентной гарантии что он останется в команде никто не даст но и то что он уйдет в скором времени тоже нельзя. Нужны веские причины.
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...уефан
1780640908
..."Ну, Некрасов! Ну, змей!"(с)...
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Бумбраш
1780645110
Собрались в ночлежке Рыловна,слабый мозг,дыролидка,прокся и литейная,и строчили новости ,употребив суррогатной алкожидкости
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Литейный 4 (returned)
1780652634
Он в свинарне прикован кандалами и обмотан по горло баблищем. Так и затухнет у антинародных. Гыгыгы
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