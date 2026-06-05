В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Эсекьеля Барко.

– Сергей Юрьевич, всех болельщиков «Спартака» интересует главный вопрос: что с Барко?

– С ним всe хорошо.

– Он останется в команде?

– Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Когда будут новости, мы сообщим.

– Каждый день появляются слухи...

– Ну так не читайте слухи. Есть люди, которые, скажем так, отрезаны от утечки информации из клуба. И они что-то выдумывают. Вот и всe.