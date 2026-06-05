Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станкович вернулся в «Интер»

5 июня, 15:03
1

В «Интер» вернулся полузащитник Александар Станкович. Он выкуплен у «Брюгге» за 23 миллиона евро.

В контракте серба была прописана такая опция выкупа. Действующие чемпионы Италии ею воспользовались. Новый сезон Станкович начнет на «Джузеппе Меацца».

  • «Брюгге» покупал 20-летнего уроженца Милана у того же «Интера» за 9,5 миллиона евро летом 2025 года.
  • Всего Станкович провел за бельгийцев 55 встреч, забил девять голов, сделал пять ассистов.
  • За основной «Интер» Александар провел 13 матчей.
  • Сейчас сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича стоит по Transfermarkt 32 миллиона евро.
  • За сборную Сербии у Станковича восемь матчей, один гол.

Фото: соцсети «Интера»

Еще по теме:
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче 3
Источник: «Бомбардир»
Бельгия. Про-Лига Италия. Серия А Трансферы Брюгге Интер Станкович Александар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1780673106
ЕГЭшник, что сложно написать, что СЫН СТАНКОВИЧА? НАХРЕНА читать этот шлак...???? Ты дебил? Тогда зачем ты здесь?
Ответить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
3
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
15
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
21 июля
1
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
ФотоКуртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
20 июня
9
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
15 июня
4
ФотоСтанкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
25 февраля
2
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
Азар: «Ни за что не перешел бы в «Барселону»
31 января
3
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Нигерийский опорник отказал «Спартаку»
2025.12.12 19:16
5
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
2025.11.13 12:10
3
ФотоСын Станковича – игрок месяца в «Брюгге»
2025.11.01 16:17
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
2025.10.18 21:36
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»
2025.10.11 16:27
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+