Станкович вернулся в «Интер»

В «Интер» вернулся полузащитник Александар Станкович. Он выкуплен у «Брюгге» за 23 миллиона евро.
В контракте серба была прописана такая опция выкупа. Действующие чемпионы Италии ею воспользовались. Новый сезон Станкович начнет на «Джузеппе Меацца».
- «Брюгге» покупал 20-летнего уроженца Милана у того же «Интера» за 9,5 миллиона евро летом 2025 года.
- Всего Станкович провел за бельгийцев 55 встреч, забил девять голов, сделал пять ассистов.
- За основной «Интер» Александар провел 13 матчей.
- Сейчас сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича стоит по Transfermarkt 32 миллиона евро.
- За сборную Сербии у Станковича восемь матчей, один гол.
Фото: соцсети «Интера»
Источник: «Бомбардир»