Станкович вернулся в «Интер»

В «Интер» вернулся полузащитник Александар Станкович. Он выкуплен у «Брюгге» за 23 миллиона евро.

В контракте серба была прописана такая опция выкупа. Действующие чемпионы Италии ею воспользовались. Новый сезон Станкович начнет на «Джузеппе Меацца».

«Брюгге» покупал 20-летнего уроженца Милана у того же «Интера» за 9,5 миллиона евро летом 2025 года.

Всего Станкович провел за бельгийцев 55 встреч, забил девять голов, сделал пять ассистов.

За основной «Интер» Александар провел 13 матчей.

Сейчас сын бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича стоит по Transfermarkt 32 миллиона евро.

За сборную Сербии у Станковича восемь матчей, один гол.

Фото: соцсети «Интера»