В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признал, что клуб рассматривал кандидатуру Марцела Лички на пост главного тренера.
– После ухода Челестини была информация, что ЦСКА рассматривал Личку на пост главного тренера. Так ли это?
– С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова.
- ЦСКА утвердил 40-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- Чех Марцел Личка ранее был главным тренером «Динамо» и «Оренбурга».
Источник: «Чемпионат»