В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признал, что клуб рассматривал кандидатуру Марцела Лички на пост главного тренера.

– После ухода Челестини была информация, что ЦСКА рассматривал Личку на пост главного тренера. Так ли это?

– С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова.