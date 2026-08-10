ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая

Эдуардо Ласалвия, агент вингера «Америки» Брайана Родригеса, высказался об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.
– ЦСКА и «Динамо» действительно интересуются Родригесом?
– Да, это так. Работаем над его возможным переходом. РПЛ – лига, которая нам нравится.
- 26-летний Родригес сыграл за сборную Уругвая в 3 матчах на чемпионате мира-2026.
- В новом сезоне он провел за «Америку» 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 8 миллионов евро.
- Срок его контракта с «Америкой» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Sport24