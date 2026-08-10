ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая

Эдуардо Ласалвия, агент вингера «Америки» Брайана Родригеса, высказался об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.

– ЦСКА и «Динамо» действительно интересуются Родригесом?

– Да, это так. Работаем над его возможным переходом. РПЛ – лига, которая нам нравится.