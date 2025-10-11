Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»

Переговоры «Спартака» с тренером Филиппом Клеманом свернуты. Бельгиец ответил отказом.

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался.

Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», – рассказал бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге.