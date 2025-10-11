Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»

Переговоры «Спартака» с тренером Филиппом Клеманом свернуты. Бельгиец ответил отказом.
«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, «Спартак» предлагал ему работу, но он отказался.
Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», – рассказал бельгийский журналист De Standaard Барт Лаге.
- Последним клубом бельгийского специалиста был «Рейнджерс».
- Он также известен по работе в «Монако», «Брюгге», «Генке».
- «Спартак» на следующей неделе планирует уволить Деяна Станковича.
Источник: «Чемпионат»