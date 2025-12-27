Чернышов заявил, что только чудо поможет «Спартаку» стать чемпионом

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов практически не верит в чемпионство команды в этом сезоне.

11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.

Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

Теперь москвичи хотят назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

«Может ли «Спартак» ещe стать чемпионом? В футболе всe возможно, но 11 очков – это большой отрыв для 12 туров, а «Краснодар» показывает хорошую игру. Вряд ли «Спартаку» удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают. Достаточно вспомнить победный финал Лиги чемпионов, который «Манчестер Юнайтед» выиграл за несколько секунд до конца.

Сейчас «Спартаку» самое главное определиться с главным тренером, стабилизировать ситуацию. Каждый год происходят эти смены тренеров, генеральных директоров. Нужна программа на три года. Тогда можно говорить о борьбе за самые высокие места. Весенний же отрезок надо провести хорошо и подняться в таблице как можно выше. Но о чемпионстве речи не идeт», – сказал Чернышов.