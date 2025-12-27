Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Чернышов заявил, что только чудо поможет «Спартаку» стать чемпионом

Чернышов заявил, что только чудо поможет «Спартаку» стать чемпионом

27 декабря, 14:17
4

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов практически не верит в чемпионство команды в этом сезоне.

  • 11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.
  • Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.
  • Теперь москвичи хотят назначить Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

«Может ли «Спартак» ещe стать чемпионом? В футболе всe возможно, но 11 очков – это большой отрыв для 12 туров, а «Краснодар» показывает хорошую игру. Вряд ли «Спартаку» удастся стать чемпионом, но чудеса в футболе бывают. Достаточно вспомнить победный финал Лиги чемпионов, который «Манчестер Юнайтед» выиграл за несколько секунд до конца.

Сейчас «Спартаку» самое главное определиться с главным тренером, стабилизировать ситуацию. Каждый год происходят эти смены тренеров, генеральных директоров. Нужна программа на три года. Тогда можно говорить о борьбе за самые высокие места. Весенний же отрезок надо провести хорошо и подняться в таблице как можно выше. Но о чемпионстве речи не идeт», – сказал Чернышов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернышов Андрей
Комментарии (4)
Красногвардейчик
1766839481
Даже чудо не поможет....
Ответить
СильныйМозг
1766842823
Спартаку поможет, если 15 команд снимутся с чемпионата РПЛ. Если останется хоть одна любая команда, то спартак финиширует на 2 месте. :)))
Ответить
k611
1766851216
Да, тренер нужен. Пока такая неопределенность рассчитывать особо не на что...
Ответить
VVM1964
1766856804
Бред - тут даже чудо не поможет и даже дело не в 11 очках, а в том, что впереди 5 команд прежде всего! И то, что по весне ВСЕ провалятся нет шансов ! Одна, две ну даже 3 ( что уже из области фантастики ), но 5!!! - НЕ ВОЗМОЖНО !
Ответить
