Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ

Сегодня, 15:25
5

Стало известно, какие арбитры обслужат игры 22-го тура чемпионата России.

Половина матчей тура пройдет в субботу, остальные – в воскресенье.

21 марта (суббота)

«Ахмат»«Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо Мх»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар»«Пари НН»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика»«Сочи»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

22 марта (воскресенье)

«Оренбург»«Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов»«Рубин»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив»«Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Локомотив Балтика ЦСКА Спартак Рубин Ахмат Ростов Акрон Крылья Советов Динамо Мх Оренбург Пари НН Сочи Динамо Сухой Алексей Иванов Cергей Кукуляк Евгений Чистяков Артем Фролов Антон Шафеев Рафаэль Цыганок Сергей Матвеев Станислав
Комментарии (5)
Бумбраш
1774010096
Вот сидит сейчас Иванов и думает " автомашину с магнитофоном куплю,пошью костюм с отливом,и в Ялту"....
Ответить
BarStep
1774012219
Шафею пипец… Уволит его секта после матча:) Гы
Ответить
val69
1774020819
Москалей и Казарцев- это сила... С ничейкой бы уехать...
Ответить
