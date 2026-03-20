Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес, отстраненный от работы с основным составом, сегодня провел индивидуальную тренировку.
Футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба ЦСКА.
Ранее сообщалось, что во вторник после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России между защитником и главным тренером красно-синих Фабио Челестини произошла перепалка. Позднее на тренировке остальная часть команды выразила поддержку 50-летнему специалисту.
- В этом сезоне 31-летний Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он дважды был удален в матчах с «Краснодаром»: в чемпионате и Кубке страны.
