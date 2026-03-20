  • Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»

Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»

Сегодня, 15:50
26

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не уверен, что принял бы предложение от клуба АПЛ.

– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?

– Еще пять лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства.

Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто – взял и переехал.

– Ты за то, чтобы лучшие игроки РПЛ уезжали в Европу или за то, чтобы оставались в России и радовали своих болельщиков?

– Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (26)
опус 2
1774012627
Минут 10 смеялся
Ответить
boris63
1774012907
Там своих дельфинов хватает.
Ответить
АЛЕКС 58
1774013046
Мания величия
Ответить
Skull_Boy
1774013383
Да кому ты нужен бестолковый
Ответить
СильныйМозг
1774013806
Считай взяли интервью у всей секты. Эй мясные своего не узнаете. Все знают, что у вас одна извилина на всю секту. Помогите брату, что он несёт?
Ответить
Цугундeр
1774014608
Капризуля какой..)
Ответить
c 7890
1774014955
Кому ты там накуй нужен.Гы гы
Ответить
Умнюша
1774018645
Стыдно за енту англию, ой как стыдно!!!
Ответить
шахта Заполярная
1774019899
У бухова дельфина интервью брали, англия, от тебя в первой лиге отказываются. Может маска на башку надавила
Ответить
алдан2014
1774020938
Соболев рядом не стоял,с игроками которые уезжали играть в Англию из России. Кому это ....нужно?
Ответить
