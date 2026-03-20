Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не уверен, что принял бы предложение от клуба АПЛ.
– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?
– Еще пять лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства.
Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто – взял и переехал.
– Ты за то, чтобы лучшие игроки РПЛ уезжали в Европу или за то, чтобы оставались в России и радовали своих болельщиков?
– Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать.
- 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
- В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
- Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»