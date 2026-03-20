Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»

Дмитрий Селюк ответил Тимуру Гурцкая, который ранее отказался спорить с футбольным агентом.

Селюк предлагал пари на 10 миллионов рублей.

Он ставит на то, что в следующем сезоне «Рубин» финиширует в РПЛ выше 7-го места.

Гурцкая в ответ сказал: «Лучше я 200 тысяч перечислю приюту для собак. Лучше сделаю благородное дело, чем буду кормить этого мудака салатами».

«Я слышал эти слова Гурцкая в адрес Артиги – пусть этот горе-эксперт уже начинает готовить свои 200 тысяч. Хоть какую-то пользу принесет бедным собачкам, сделает полезное дело.

Уверен, Артига сможет занять место выше седьмого, сейчас у него команда на ходу, игроки здорово приняли его.

Понятно, что сейчас Артигу сильно недооценивают, постоянно критикуют, но я знаю, что он даст результат», – заявил Селюк.