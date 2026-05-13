Угальде не подтвердил, что останется в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ушел от ответа на вопрос о будущем в московском клубе.

– Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?

– Единственное, о чем я сейчас думаю, это играть в «Спартаке» и попытаться победить в Кубке России.

– Ты знаешь об интересе со стороны нидерландских клубов?

– У меня нет такой информации. Осталось две недели сезона, сложный матч с «Динамо Мх» и финал Кубка. Сосредоточен только на этом.