Угальде не подтвердил, что останется в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ушел от ответа на вопрос о будущем в московском клубе.
– Ты останешься в «Спартаке» на следующий сезон?
– Единственное, о чем я сейчас думаю, это играть в «Спартаке» и попытаться победить в Кубке России.
– Ты знаешь об интересе со стороны нидерландских клубов?
– У меня нет такой информации. Осталось две недели сезона, сложный матч с «Динамо Мх» и финал Кубка. Сосредоточен только на этом.
- «Спартак» купил Угальде в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
- С тех пор костариканский форвард забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 88 матчах.
- У него контракт с красно-белыми до лета 2028-го.
