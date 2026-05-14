Шалимов оценил возможный трансфер Кисляка в «ПСЖ»

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

«Если у «ПСЖ» есть список, скажем, из 12 кандидатов, то туда Кисляк может входить. Надо понимать, что «ПСЖ» может купить любого футболиста мира из сильнейших сборных. Матвей не очень удачно провел весеннюю часть сезона. Скауты учитывают как хорошие, так и плохие матчи. Смотря на ошибки в обороне и так далее.

Главное, чтобы самого Кисляка все эти разговоры не отвлекали. А мы будем надеяться, что это не просто слухи», – сказал Шалимов.