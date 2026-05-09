Селюк: «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о противостоянии «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.
- Команды встретятся 11 мая на «ВТБ Арене» в Москве.
- «Краснодару» нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство за тур до конца чемпионата.
- В четверг южане выбили динамовцев из FONBET Кубка России.
«Конечно, официально это делать нельзя, но «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо» в матче с «Краснодаром». Это последний шанс, где «быки» могут потерять очки. Думаю, «Оренбург» в последнем туре они спокойно дома обыграют.
Но у «Динамо» и без «Зенита» хватает мотивации обыграть чемпиона. В Кубке они лучше «Краснодара» смотрелись и проиграли в лотерее. Пенальти не показывает реально соотношение сил. Ещe и тренерский штаб заинтересован в победе. Чтобы их продлили, надо себя показать.
Это наилучшая возможность обыграть, отнять очки у «Краснодара». В Петербурге будут молиться на «Динамо», кто-то, может, к каким-то шаманам пойдeт, ха-ха, не знаю. Но в этом туре всe решится», – считает Селюк.
- В РПЛ финансовое стимулирование третьей стороной запрещено.
- РФС рассматривает такие действия как нарушение принципов честной игры («fair play») и попытку манипулирования результатами матчей.
- Нарушителю грозят санкции, если его вину удастся доказать.