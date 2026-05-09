Селюк: «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо»

Сегодня, 10:32
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о противостоянии «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

  • Команды встретятся 11 мая на «ВТБ Арене» в Москве.
  • «Краснодару» нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство за тур до конца чемпионата.
  • В четверг южане выбили динамовцев из FONBET Кубка России.

«Конечно, официально это делать нельзя, но «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо» в матче с «Краснодаром». Это последний шанс, где «быки» могут потерять очки. Думаю, «Оренбург» в последнем туре они спокойно дома обыграют.

Но у «Динамо» и без «Зенита» хватает мотивации обыграть чемпиона. В Кубке они лучше «Краснодара» смотрелись и проиграли в лотерее. Пенальти не показывает реально соотношение сил. Ещe и тренерский штаб заинтересован в победе. Чтобы их продлили, надо себя показать.

Это наилучшая возможность обыграть, отнять очки у «Краснодара». В Петербурге будут молиться на «Динамо», кто-то, может, к каким-то шаманам пойдeт, ха-ха, не знаю. Но в этом туре всe решится», – считает Селюк.

  • В РПЛ финансовое стимулирование третьей стороной запрещено.
  • РФС рассматривает такие действия как нарушение принципов честной игры («fair play») и попытку манипулирования результатами матчей.
  • Нарушителю грозят санкции, если его вину удастся доказать.

Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Зенит Селюк Дмитрий
рылы
1778312944
можно - а зачем? © динамо и так замотивировано больше некуда, с учётом всех уже многолетних майских проигрышах краснодару по всем фронтам.
Ответить
...уефан
1778313431
...чрезмерная стимуляция мотивации часто приводит к объемно-спонтанной дефекации...
Ответить
