Селюк: «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о противостоянии «Динамо» и «Краснодара» в 29-м туре РПЛ.

Команды встретятся 11 мая на «ВТБ Арене» в Москве.

«Краснодару» нельзя терять очки, чтобы не упустить лидерство за тур до конца чемпионата.

В четверг южане выбили динамовцев из FONBET Кубка России.

«Конечно, официально это делать нельзя, но «Зенит» может финансово простимулировать «Динамо» в матче с «Краснодаром». Это последний шанс, где «быки» могут потерять очки. Думаю, «Оренбург» в последнем туре они спокойно дома обыграют.

Но у «Динамо» и без «Зенита» хватает мотивации обыграть чемпиона. В Кубке они лучше «Краснодара» смотрелись и проиграли в лотерее. Пенальти не показывает реально соотношение сил. Ещe и тренерский штаб заинтересован в победе. Чтобы их продлили, надо себя показать.

Это наилучшая возможность обыграть, отнять очки у «Краснодара». В Петербурге будут молиться на «Динамо», кто-то, может, к каким-то шаманам пойдeт, ха-ха, не знаю. Но в этом туре всe решится», – считает Селюк.