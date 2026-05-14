Лунев назвал тренера, который приведет «Динамо» к трофею

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев хочет, чтобы Ролан Гусев остался на посту главного тренера московской команды.

– Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?

– Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант. Гусев – сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею!