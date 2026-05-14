Лунев назвал тренера, который приведет «Динамо» к трофею

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев хочет, чтобы Ролан Гусев остался на посту главного тренера московской команды.
– Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?
– Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант. Гусев – сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею!
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина. Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала серия из 3 поражений, 5 ничьих и 3 побед в 11 встречах.
- Столичная команда идет восьмой в турнирной таблице РПЛ, вылетев при этом из FONBET Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»