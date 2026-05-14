«Ростов» опубликовал видео перед матчем с «Зенитом», в котором решится судьба чемпионства

«Ростов» анонсировал домашнюю игру 30-го тура РПЛ против «Зенита» коротким роликом.
«Судьба чемпионства зависит от того, сколько очков наберeм мы с «Оренбургом», – говорится в описании к видео.
- Заключительный тур РПЛ-2025/26 пройдет в воскресенье, 17 мая.
- Все матчи начнутся одновременно – в 18:00 по московскому времени.
- На чемпионский титул продолжают претендовать «Зенит» и «Краснодар».
- «Ростов» примет «Зенит», а «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом».
- Петербуржцам достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионами.
Источник: телеграм-канал «Ростова»