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Черчесов рассказал о просмотре игрока «Зенита»

22 июня, 10:45
3

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сказал, что вингер «Зенита» Алексей Касаджиков может остаться в команде из Грозного на второй сбор.

– Что можете сказать о футболисте, проходившем в команде просмотр?

– Алексей Касаджиков из «Зенит-2» провeл с нами первый сбор: играл в контрольном матче с «Космосом» и забил хороший гол. Он проявил себя с хорошей стороны, о чем мы недавно с ним и разговаривали.

Постараемся, чтобы Касаджиков был с нами и на втором сборе, потому что он будет работать с основным составом и сам сможет себя оценить на фоне игроков своих национальных сборных. Для меня важно, чтобы сам молодой футболист почувствовал, что его ждeт, и принял правильное для себя решение.

– Сколько новичков стоит в дальнейшем ожидать на протяжении летних сборов?

– Будем смотреть, какие действия мы начнем делать на трансферном рынке. У нас есть предложения по нашим футболистам, в силу чего мы также зондируем и других игроков. Думаю, стоит немного подождать, чтобы мы смогли наши трансферы и зафиксировать, и объявить.

  • 18-летний Алексей Касаджиков в этом году провел за молодежный состав «Зенита» 11 матчей в МФЛ, забил 7 голов, сделал 1 ассист.
  • Он также сыграл за первую команду в товарищеском матче с «Кайратом» в марте.
  • В «Зените-2» также выступает его брат-близнец Андрей Касаджиков.

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Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Касаджиков Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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...уефан
1782115728
..."Глаза бы на него не смотрели, но обещали списать Чечне долги по газу, значит - вторые сборы"...
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Цугундeр
1782118487
А что, Зенит уже и Касаджиковых продал? Как долго я ,однако, спал..(
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Fju-2
1782129865
"В «Зените-2» также выступает его брат-близнец Андрей Касаджиков." А это монозиготные или дизиготные близнецы🥚?🥚
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