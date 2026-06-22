Черчесов рассказал о просмотре игрока «Зенита»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сказал, что вингер «Зенита» Алексей Касаджиков может остаться в команде из Грозного на второй сбор.

– Что можете сказать о футболисте, проходившем в команде просмотр?

– Алексей Касаджиков из «Зенит-2» провeл с нами первый сбор: играл в контрольном матче с «Космосом» и забил хороший гол. Он проявил себя с хорошей стороны, о чем мы недавно с ним и разговаривали.

Постараемся, чтобы Касаджиков был с нами и на втором сборе, потому что он будет работать с основным составом и сам сможет себя оценить на фоне игроков своих национальных сборных. Для меня важно, чтобы сам молодой футболист почувствовал, что его ждeт, и принял правильное для себя решение.

– Сколько новичков стоит в дальнейшем ожидать на протяжении летних сборов?

– Будем смотреть, какие действия мы начнем делать на трансферном рынке. У нас есть предложения по нашим футболистам, в силу чего мы также зондируем и других игроков. Думаю, стоит немного подождать, чтобы мы смогли наши трансферы и зафиксировать, и объявить.