Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым

Нападающий Федор Чалов близок к возвращению в Россию.

В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.

Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«На скорейшем переезде настаивает его жена, которая сейчас живeт одна с младенцем в Москве. К нападающему уже проявляют интерес «Родина», «Акрон», «Крылья Советов» и «Локомотив».

В ноябре прошлого года у Феди и Валерии родилась дочь. Через два месяца им пришлось на время оставить Салоники и переехать в Турцию, где Чалов на правах аренды стал гонять мяч за «Кайсериспор». Командировка не удалась, и жена футболиста вынужденно улетела в РФ вместе с ребeнком. Потом стала уговаривать супруга забыть о мечте играть в Европе и вернуться на родину, чтобы спокойно воспитывать малыша.

Чалов пока не собирается отказываться от дикого желания заиграть за границей, но в ПАОКе его не видят в основе, а больше предложений (особенно после провала «Кайсериспора» в турецкой лиге) нет. Единственные варианты могут предложить отечественные ФК. Как нам стало известно, интерес к форварду проявляет «Родина», которая уже гарантировала себе место в РПЛ, «Крылья Советов», «Акрон» и «Локомотив».

С самарцами и тольяттинцами всe будет зависеть от того, кто выиграет в последнем туре и избежит стыковых матчей. А с «железнодорожниками» – как сложится у клуба с Воробьeвым. Если команда Ротенберга не договорится с Дмитрием о новом контракте и он заявит, что покинет стан «красно-зелeных», то к кандидатуре Чалова присмотрятся. Но для Фeдора самый тяжeлый вопрос – финансовый. Ни один из российских клубов, который проявляет интерес, не готов платить ему 1,4 миллиона евро в год, которые у него прописаны по контракту с ПАОКом. Поэтому, чтобы вернуться к супруге и дочке и играть в футбол, Феде придeтся пойти на уступки в зарплате.

Ранее мы писали, что Чалов интересен ЦСКА. Армейцы вели переговоры, но договориться так и не смогли. Позже на его позицию пришeл Лусиано, которого «Зенит» включил в условия трансфера Дивеева», – написал источник.