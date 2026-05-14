Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым

Вчера, 15:19
10

Нападающий Федор Чалов близок к возвращению в Россию.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

«На скорейшем переезде настаивает его жена, которая сейчас живeт одна с младенцем в Москве. К нападающему уже проявляют интерес «Родина», «Акрон», «Крылья Советов» и «Локомотив».

В ноябре прошлого года у Феди и Валерии родилась дочь. Через два месяца им пришлось на время оставить Салоники и переехать в Турцию, где Чалов на правах аренды стал гонять мяч за «Кайсериспор». Командировка не удалась, и жена футболиста вынужденно улетела в РФ вместе с ребeнком. Потом стала уговаривать супруга забыть о мечте играть в Европе и вернуться на родину, чтобы спокойно воспитывать малыша.

Чалов пока не собирается отказываться от дикого желания заиграть за границей, но в ПАОКе его не видят в основе, а больше предложений (особенно после провала «Кайсериспора» в турецкой лиге) нет. Единственные варианты могут предложить отечественные ФК. Как нам стало известно, интерес к форварду проявляет «Родина», которая уже гарантировала себе место в РПЛ, «Крылья Советов», «Акрон» и «Локомотив».

С самарцами и тольяттинцами всe будет зависеть от того, кто выиграет в последнем туре и избежит стыковых матчей. А с «железнодорожниками» – как сложится у клуба с Воробьeвым. Если команда Ротенберга не договорится с Дмитрием о новом контракте и он заявит, что покинет стан «красно-зелeных», то к кандидатуре Чалова присмотрятся. Но для Фeдора самый тяжeлый вопрос – финансовый. Ни один из российских клубов, который проявляет интерес, не готов платить ему 1,4 миллиона евро в год, которые у него прописаны по контракту с ПАОКом. Поэтому, чтобы вернуться к супруге и дочке и играть в футбол, Феде придeтся пойти на уступки в зарплате.

Ранее мы писали, что Чалов интересен ЦСКА. Армейцы вели переговоры, но договориться так и не смогли. Позже на его позицию пришeл Лусиано, которого «Зенит» включил в условия трансфера Дивеева», – написал источник.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Кайсериспор Чалов Федор
Комментарии (10)
Красногвардейчик
1778761375
Любой клуб кто его приобретёт, пожалеет в последствии....он кончился как футболист, его интересует только жирно и вкусно есть, и сладко спать не шевелясь в Европе, а жаль...талантливый в принципе футболис, но безхарактерная амёба
Спартач80
1778761993
Поколение: "да я сейчас всей этой эуропе кааак покажу!..."
Интерес
1778762295
Дурачку придётся проходить реанимационные мероприятия на исторической Родине.А нечего было мостовых слушать, и агентишку.
алдан2014
1778762524
Эту инфу,об интересе к феде,сто пудов его агент замутил
ilich55
1778762773
Акрон и Крылья отпадают по определению. Локомотиву Федя точно не нужен, а вот Родине пригодился бы, но зарплата будет не аховая.
Good_win_ФКСМ
1778763989
пусть в акрон к рукоблуду едет))) как раз по своему уровню клуб и получит...
рылы
1778764711
он же в турции вылетел в фнл - кто его возьмёт теперь в европе?
Skull_Boy
1778766713
Локомотив "команда реабилитация"
rash1959
1778767603
в заголовке надо добавить "...все российские клубы ...фнл"
Garrincha58
1778770533
Лимит лимит и ещё раз лимит, а так бы в первую лигу и то не в каждую команду
