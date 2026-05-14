В «Динамо» прокомментировали интерес к Шварцу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.

– Насколько верна информация Теодора Гурцкая о том, что «Динамо» сражается с ЦСКА за то, чтобы получить Сандро Шварца на пост главного тренера?

– Она не верна.

– Какие планы и задачи на следующий сезон, какие амбиции у клуба?

– По итогам сезона состоится совет директоров. На нем будут подведены итоги и приняты основные спортивные решения, в том числе по тренерскому штабу. Там же рассмотрим трансферный план на летнюю кампанию. Исходя из всех этих предпосылок будет поставлена задача на новый сезон.