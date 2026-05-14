В «Динамо» прокомментировали интерес к Шварцу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера.
– Насколько верна информация Теодора Гурцкая о том, что «Динамо» сражается с ЦСКА за то, чтобы получить Сандро Шварца на пост главного тренера?
– Она не верна.
– Какие планы и задачи на следующий сезон, какие амбиции у клуба?
– По итогам сезона состоится совет директоров. На нем будут подведены итоги и приняты основные спортивные решения, в том числе по тренерскому штабу. Там же рассмотрим трансферный план на летнюю кампанию. Исходя из всех этих предпосылок будет поставлена задача на новый сезон.
- «Динамо» сейчас возглавляет Ролан Гусев. Он сменил в ноябре Валерия Карпина.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год. Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
Источник: «РБ Спорт»