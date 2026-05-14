Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Настроен ли «Ростов» показать, что может влиять на борьбу за чемпионство? Конечно, на любой матч с «Зенитом» выходишь с особым настроем. И, конечно, для нас здорово, что опять от нас, от нашего результата будет зависеть чемпионство «Зенита». Настрой будет запредельный.

Думаю, не только ростовчане за нас будут болеть. Весь юг? Думаю, можно сказать, вся страна», – сказал Голенков.