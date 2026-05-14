  • Бубнов назвал игроков, от которых надо избавиться «Спартаку»

Бубнов назвал игроков, от которых надо избавиться «Спартаку»

Вчера, 00:37
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал «Спартаку» убрать из состава нескольких футболистов.

– Угальде надо оставлять. У многих именитых форвардов бывают серии, что они не забивают. У Угальде очень хорошее взаимодействие с Барко, поэтому с ним всe ясно. С ним расставаться не надо, но ему в пару надо искать хорошего партнeра, бомбардира.

Рябчука надо убирать. Он не потеряет в трансферной цене, потому что он никакой был по цене. А после «Спартака» он только вистов набрал. Причeм, я считаю, как защитник он не слабее Денисова. И как защитник он сильнее Зобнина и тем более Дмитриева.

С Ливаем Гарсией нужно сто процентов прощаться. Джику, Ву надо оставлять. Бонгонда – сам уже не хочет, он уйдeт.

– А с Саусем что делать?

– Ну, Сауся куда они денут? Только если опять запулят в «Балтику» этому Талалаеву. Вот и всe.

  • «Спартак» идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 51 очком в 29 турах.
  • Красно-белые закончат чемпионат гостевым матчем с «Динамо Мх» (17 мая, 18:00 мск).
  • 24 мая они сыграют с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (6)
Бромантан
1778710040
Да кто в здравом уме Гарсию купит? Тут только по старой схеме, полностью выплачивать оставшуюся зп и отпускать
oyabun
1778730799
А Гарсии разве давали играть полные матчи, как Угальде? Я не за, не против, но объективно новый тренер просто не давал парню играть.
FWSPM
1778742090
и действительно что делать с саусем? может наконец ставить вместо денисова для чего он и покупался
Иван Петров 1986
1778742741
Не понятно зачем сауся вообще брали.
Литейный 4 (returned)
1778747609
Надо самому спартаку отправиться на очищение в Пердив. Заждались там антинародных. Гыгыгы
Юбиляр
1778749564
У нас еще есть игрок "ни пришей к *** рукав" - это Жедсон ! При этом самый дорогой...
