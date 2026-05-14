Бубнов назвал игроков, от которых надо избавиться «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов посоветовал «Спартаку» убрать из состава нескольких футболистов.

– Угальде надо оставлять. У многих именитых форвардов бывают серии, что они не забивают. У Угальде очень хорошее взаимодействие с Барко, поэтому с ним всe ясно. С ним расставаться не надо, но ему в пару надо искать хорошего партнeра, бомбардира.

Рябчука надо убирать. Он не потеряет в трансферной цене, потому что он никакой был по цене. А после «Спартака» он только вистов набрал. Причeм, я считаю, как защитник он не слабее Денисова. И как защитник он сильнее Зобнина и тем более Дмитриева.

С Ливаем Гарсией нужно сто процентов прощаться. Джику, Ву надо оставлять. Бонгонда – сам уже не хочет, он уйдeт.

– А с Саусем что делать?

– Ну, Сауся куда они денут? Только если опять запулят в «Балтику» этому Талалаеву. Вот и всe.