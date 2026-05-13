Радимов хлестко ответил Талалаеву

13 мая, 18:17
9

Экс-зенитовец Владислав Радимов отреагировал на выпад со стороны Андрея Талалаева.

Ранее тренер «Балтики» сказал про Радимова: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».

«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.

Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту.

Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – заявил Радимов.

  • Между Радимовым и Талалаевым была перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
  • Затем Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину». Талалаев ответил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».

Alexander.saf
1778685788
На Бабаева свалил трус
Ответить
Император 1
1778685854
А тебе уже таблеток завезли?
Ответить
Skull_Boy
1778686203
Кто-то засал
Ответить
subbotaspartak
1778688081
Хлёстко - это наотмашь ладошкой...
Ответить
Сам_себе_сказал
1778688502
К Радимову очень ровно отношусь, но Талалаев реально не адекват.
Ответить
anatolich72
1778689360
Радимов прав, Талалаева на стадион только через психдиспансер запускать.
Ответить
Cleaner
1778694201
Один ГОПНИК хлестко ответил второму ГОПНИКУ...((((((((((((
Ответить
СПОРТ 21 века
1778700970
Странно, что Радимов обращает на всё это внимание, да ещё так неубедительно это делает. Но ещё страннее, что Талалаева многие считают каким-то плохим парнем, "гопником". Скажем прямо, гопники не сидят на первой парте и не заканчивают школу с медалью. Мало того, не имеют такой эрудиции и словарного запаса. Дай бог, если эти гопники смогут изъяснить свои мысли. В наше бы время такого Талалаева назвали бы зубрилой...
Ответить
