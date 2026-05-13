Радимов хлестко ответил Талалаеву

Экс-зенитовец Владислав Радимов отреагировал на выпад со стороны Андрея Талалаева.

Ранее тренер «Балтики» сказал про Радимова: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».

«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.

Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту.

Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – заявил Радимов.