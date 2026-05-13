Радимов хлестко ответил Талалаеву

Экс-зенитовец Владислав Радимов отреагировал на выпад со стороны Андрея Талалаева.
Ранее тренер «Балтики» сказал про Радимова: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».
«Видел, что Талалаев меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен.
Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту.
Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет?» – заявил Радимов.
- Между Радимовым и Талалаевым была перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
- Затем Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину». Талалаев ответил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников».
