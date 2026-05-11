Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислава Радимова.
Ранее Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».
– Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….
– Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников.
- «Балтика» проиграла последние 3 матча в РПЛ, а до этого у команды было 4 ничьи.
- Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» – «Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
Источник: «РБ Спорт»