  • Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников»

Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников»

Сегодня, 12:12
23

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислава Радимова.

Ранее Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».

– Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….

– Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников.

  • «Балтика» проиграла последние 3 матча в РПЛ, а до этого у команды было 4 ничьи.
  • Между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ «Краснодар»«Балтика» (2:2). Дисквалифицированный тренер калининградцев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (23)
Император 1
1778490897
И правильно, что этих псевдоэкспертов обсуждать
subbotaspartak
1778492046
3 в 1?
rash1959
1778492194
два му достойные друг друга.
mihail200606
1778492433
А на что силенок то не хватило? на бронзу? Так и не ожидалось изначально. А на хороший сезон хватило.. Радимов бы заткнулся..
алдан2014
1778492537
А мне понравились характеристики Владика от Талалаева. Весьма точны.Бездельники так это точно. Где молодежь Владик? Бла была бла
Plyash
1778492596
Радибуланов толстокожий и тупой , ему такие оскорбления как с гуся вода .
vvv123
1778492652
Хорошо Талалай отбрил жиреющего бездельника!
slavа0508
1778493112
Балтика прыгнула уже выше головы ... По стоимости состава Балтика на 9 месте . результат 5 место ...то есть результат команды на пять и работа тренера соответственно ...
Цугундeр
1778495946
))) "И мы горды, и враг наш горд. Рука, забудь о лени. Посмотрим, кто у чьих ботфорт, ... В конце концов согнет свои колени." Два (мушке*)бола..)
власик
1778499165
Где сейчас эти российские спецы григоряны, рахимовы, шалимовы, радимовы? Все на что способны- нести ахинею на матч тв. А Талалаев команду без явных звезд вывел на уровень Зенита ЦСКА Спартака
