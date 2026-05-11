Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислава Радимова.

Ранее Радимов сказал о калининградцах: «К концу сезона силенок не хватило. В том, что произошло весной, они виноваты сами, начиная с эмоций Талалаева. Андрей Викторович должен признать свою вину».

– Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….

– Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников.