Радимов объяснил, почему «Балтика» повалилась весной

10 мая, 13:39
9

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал неудачи «Балтики» весной.

«Думаю, планка была задрана так в первом круге и надежды были такие, но давай объективно: по игрокам «Балтика», конечно же, не дотягивает до «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и прочих. А в том режиме, который «Балтика» представляет соперникам, это должна быть постоянная интенсивность, которую выдержать на протяжении всего сезона невозможно.

Поэтому, думаю, к концу сезона силенок не хватило, травмы, конечно, помешали. Вопрос ли это к тренерскому штабу – не знаю. Травма травме рознь. Они провели очень хороший сезон, но и в том, что произошло весной, они виноваты сами. Начиная от эмоций, которые проявил Талалаев, выбивание мяча с ЦСКА, пререкания со своим руководством, что нет полей, ругань еще где-то, дисквалификации – все это в комплексе дало то, куда они попали.

Согласен, что в каких-то матчах им не повезло, но также в каких-то матчах повезло. Но если бы тот же Талалаев был на скамейке, может, этого бы и не произошло. Поэтому свою вину Андрей Викторович должен признать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

  • Калининградцы не побеждают 6 матчей подряд – 2 поражения и 4 ничьих.
  • Команда занимает в РПЛ 5-е место.
  • В 19:30 мск «Балтика» начнет матч с «Локомотивом» в рамках 29-го тура РПЛ.

evgevg13
1778409687
Радимов объяснил, почему «Балтика» повалилась весной: сглазили...
Император 1
1778411550
Не сказал бы, что Балтика прям провалила вторую часть.
ScarlettOgusania
1778412725
Балтика в РПЛ и так выше жопы прыгнула, поднялась в топ-5 из ФНЛ, отличный результат...)
Бумбраш
1778414751
Сказка всегда заканчивается..вот и всё обьяснение
TOMSON
1778414965
Я иногда читаю и не понимаю говорящих людей. Они футбол вообще смотрят? О какой усталости в концовке сезона речь? Недавно 2 месяца отдыхали. Получается, что соперники свежее и у Балтики одной физикой уже давить не получается, или форму еще не набрали и не хватает интенсивности. Какие-то постоянные подмены понятий.
Интерес
1778415523
Ещё миллеровские судьи очки отобрали.
slavа0508
1778418301
Балтика повалилась ???Да всё нормально они отыграли . прыгнули на две головы выше своих возможностей ...
subbotaspartak
1778418363
...свою вину Андрей Викторович должен признать», – Талалай-Талалай ничего не признавай Для себя любимого и пошли Радимова...
Shtthfckup
1778430436
Там вся игра на физухе была построена. Если бы у Талалая была глубокая скамейка, он мог бы сохранить темп. А так перетрен у команды, вот и сдали.
