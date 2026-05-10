Радимов объяснил, почему «Балтика» повалилась весной

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал неудачи «Балтики» весной.

«Думаю, планка была задрана так в первом круге и надежды были такие, но давай объективно: по игрокам «Балтика», конечно же, не дотягивает до «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и прочих. А в том режиме, который «Балтика» представляет соперникам, это должна быть постоянная интенсивность, которую выдержать на протяжении всего сезона невозможно.

Поэтому, думаю, к концу сезона силенок не хватило, травмы, конечно, помешали. Вопрос ли это к тренерскому штабу – не знаю. Травма травме рознь. Они провели очень хороший сезон, но и в том, что произошло весной, они виноваты сами. Начиная от эмоций, которые проявил Талалаев, выбивание мяча с ЦСКА, пререкания со своим руководством, что нет полей, ругань еще где-то, дисквалификации – все это в комплексе дало то, куда они попали.

Согласен, что в каких-то матчах им не повезло, но также в каких-то матчах повезло. Но если бы тот же Талалаев был на скамейке, может, этого бы и не произошло. Поэтому свою вину Андрей Викторович должен признать», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».