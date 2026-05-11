Талалаев – игроку «Балтики»: «Всю команду ведешь в ресторан и оплатишь»

«Балтика» показала речь главного тренера Андрея Талалаева после матча с «Локомотивом». Он выступил в центре поля.

«Балтика» уступила «Локо» со счетом 0:1 в 29-м туре РПЛ.

Команда из Калининграда играла с 12-й минуте в меньшинстве.

Во втором тайме Илья Петров не реализовал пенальти – его удар отразил Антон Митрюшкин.

«Пацаны, когда не стыдно – тогда не стыдно, все бывает. Вопросов нет. Все молодцы.

Петров, всю команду ведешь в ресторан! И оплатишь», – сказал Талалаев.