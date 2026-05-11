Талалаев: «У меня есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пообещал написать книгу.

– Если бы вы к юбилею решили написать книгу, то какого вы бы литературного редактора выбрали: женщину или мужчину?

– Вы меня к стенке прижали: у меня жена здесь (смеeтся). У нас много примет в футболе: женщин не брали на борт. Они прилетали отдельными рейсами. Я в юношеских командах привлекал женщину-психолога. Кому могут раскрыться молодые парни? Конечно, женщинам будет легче. Я раскроюсь, скорее, людям, которых знаю много лет. У меня есть предложения о книгах от многих редакторов. Обещаю, что я напишу книгу. У меня есть несколько любимых персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время ещe не пришло. Нужно сосредоточиться на работе, достижении результата и развитии игроков. Кусочек грязи и чернухи будет, появится. И это не принесeт пользы.

– Придумали название для книги?

– Экспромты даются лучше. Лет через 15 будет ажиотаж, тираж и выкупаемость. Если без работы буду находиться, то какие-то главы буду писать.