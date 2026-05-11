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  • Талалаев: «У меня есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место»

Талалаев: «У меня есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место»

11 мая, 15:31
6

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пообещал написать книгу.

– Если бы вы к юбилею решили написать книгу, то какого вы бы литературного редактора выбрали: женщину или мужчину?

– Вы меня к стенке прижали: у меня жена здесь (смеeтся). У нас много примет в футболе: женщин не брали на борт. Они прилетали отдельными рейсами. Я в юношеских командах привлекал женщину-психолога. Кому могут раскрыться молодые парни? Конечно, женщинам будет легче. Я раскроюсь, скорее, людям, которых знаю много лет. У меня есть предложения о книгах от многих редакторов. Обещаю, что я напишу книгу. У меня есть несколько любимых персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время ещe не пришло. Нужно сосредоточиться на работе, достижении результата и развитии игроков. Кусочек грязи и чернухи будет, появится. И это не принесeт пользы.

– Придумали название для книги?

– Экспромты даются лучше. Лет через 15 будет ажиотаж, тираж и выкупаемость. Если без работы буду находиться, то какие-то главы буду писать.

  • Талалаев сегодня получил премию «Серебряная лань».
  • Это ежегодная премия лучшему тренеру года, которого определяют спортивные журналисты.
  • «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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Император 1
1778502696
Бубнов и Радимов, скорее всего
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Цугундeр
1778502978
)) Писатель-биограф,*ля. Прямо нимбом об тэйбл.)))
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Romeo 123
1778503836
Балалайкин сам такой персонаж , но без него скучно
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R_a_i_n
1778504882
Мужик йопти)))
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subbotaspartak
1778508210
Экспромт: "Как закалялась шваль"
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balam
1778515605
мля...он че,и писать умеет?
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