Спортивный директор «Локомотива» сделал заявление о будущем Галактионова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов уверен, что Михаил Галактионов продолжит тренировать команду.

Сообщалось, что 41-летний специалист по окончании сезона может уйти в ЦСКА.

- У вас есть шорт-лист из тренеров на случай ухода Галактионова?

– Если он не хочет уходить, какая может быть замена?

- Но если Галактионов все-таки уйдет.

– В данном случае нет слова «если».

- Клуб должен же быть готов к любому развитию событий.

– Клуб готов.