Спортивный директор «Локомотива» сделал заявление о будущем Галактионова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов уверен, что Михаил Галактионов продолжит тренировать команду.
Сообщалось, что 41-летний специалист по окончании сезона может уйти в ЦСКА.
- У вас есть шорт-лист из тренеров на случай ухода Галактионова?
– Если он не хочет уходить, какая может быть замена?
- Но если Галактионов все-таки уйдет.
– В данном случае нет слова «если».
- Клуб должен же быть готов к любому развитию событий.
– Клуб готов.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 29 туров.
