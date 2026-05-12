«Пари НН» пожелали вылететь из РПЛ: «Количество глупостей зашкаливает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Пари НН» не заслуживает сохранить прописку в российской Премьер-лиге.
«Количество глупостей, которые «Пари НН» сделал по сезону, зашкаливает: назначение дорогущего тренера, покупка странных футболистов, дурацкое увольнение, назначение другого тренера за три тура до конца.
Я очень хочу, чтобы «Пари НН» вылетел. Не могу сказать, что мне жалко нижегородцев. Две тысячи людей приходят на стадион на ключевой матч, который мог хоть как-то включить борьбу», – сказал Гурцкая.
- 28 апреля «Пари НН» уволил Алексея Шпилевского.
- Вместо него клуб назначил Вадима Гаранина, который до этого работал в Медиалиге.
- Нижегородцы идут на предпоследнем месте в таблице РПЛ с 22 очками в 29 турах.
- Чтобы попасть в зону стыков, им нужно на выезде победить «Рубин» и надеяться на поражение «Динамо Мх» от «Спартака».
Источник: «Это футбол, брат!»