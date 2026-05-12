Реакция Канчельскиса на вызов футболиста «Манчестер Юнайтед» в сборную России

Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о приглашении в национальную сборную России 18-летнего Амира Ибрагимова из системы манчестерского клуба.
«Посмотрим, что он из себя представляет, а потом уже будем делать выводы. У нас тоже Пиняев ездил в «Манчестер», но пока в «Локомотиве».
Амир капитанит в молодежном составе, но это не показатель. Вот будет капитаном в основном составе «Юнайтед», тогда и будем говорить конкретнее.
Надо чтобы он играл и помогал, я буду только рад если у него получится в «Манчестере» и в сборной России. Удачи ему», – заявил Канчельскис.
- 28 мая Россия сыграет против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- 18-летний Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ».
- В этом сезоне он провел за них в общей сложности 15 встреч, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
- На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15.
