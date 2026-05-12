«Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев раскрыл детали словесной перепалки с защитником «Краснодара» Диего Костой.
- Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
- Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.
– Вы вновь закусились с игроками «Краснодара». Что произошло?
– Да, они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях.
– Они думали, что вас простимулировал «Зенит»?
– Я бы сказал правду, но она будет не очень корректна.
- В чем заключается правда?
– Никакой стимуляции нет ни от своих, ни от чужих.
– Что вы ответили Дугласу Косте?
– Чтобы он закрыл свой рот и играл в футбол.
Источник: «РБ Спорт»