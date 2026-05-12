«Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев раскрыл детали словесной перепалки с защитником «Краснодара» Диего Костой.

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

– Вы вновь закусились с игроками «Краснодара». Что произошло?

– Да, они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях.

– Они думали, что вас простимулировал «Зенит»?

– Я бы сказал правду, но она будет не очень корректна.

- В чем заключается правда?

– Никакой стимуляции нет ни от своих, ни от чужих.

– Что вы ответили Дугласу Косте?

– Чтобы он закрыл свой рот и играл в футбол.