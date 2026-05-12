  • «Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты

«Сколько вам заплатил «Зенит»?»: подробности стычки Лунева и Косты

12 мая, 14:28
32

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев раскрыл детали словесной перепалки с защитником «Краснодара» Диего Костой.

  • Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».
  • Теперь петербуржцам достаточно в воскресенье не проиграть в гостях «Ростову», чтобы стать чемпионами.

– Вы вновь закусились с игроками «Краснодара». Что произошло?

– Да, они за языком не следят, как обычно. Они начали говорить про деньги: «Сколько вам заплатил «Зенит»?» Они живут в своих иллюзиях.

– Они думали, что вас простимулировал «Зенит»?

– Я бы сказал правду, но она будет не очень корректна.

- В чем заключается правда?

– Никакой стимуляции нет ни от своих, ни от чужих.

– Что вы ответили Дугласу Косте?

Чтобы он закрыл свой рот и играл в футбол.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Зенит Лунев Андрей Коста Диего
шахта Заполярная
1778585727
Лунтик, скажи, а с какого перепугу двойные премиальные получили в ничего не решаемой игре.
Император 1
1778586189
Надо было сказать матерно и пожёстче или спросить сколько эти мр@.зи позорные судьям закинул. Ещё раз подтверждает, что краснодарские леги— нытики и уб.людки
JIEGEHDA
1778586821
В позапрошлом году Краснодар лишает их шансов на чемпионство . По факту . Краснодар мог стать чемпионом только при удачном стечении обстоятельств. А вот победа Динамо давало прямое чемпионство . В этом году буквально неделю назад Краснодар лишает их почти что кубка. И они ещё говорят про стимул от Зенита?? Хотя большинство плачущих фантики Спердака
Lenin26
1778588918
Ребята явно не умеют проигрывать с достоинством,прошлое поражение было такое же с нытьём,хамством и сквернословием.
порт
1778589160
Вроде быки, а ноют как телята.
Литейный 4 (returned)
1778591218
Коровы себя повели по свински. Гыгыгы
Номэд
1778593403
В общем ПОЗОР бом.жам!
Айболид
1778595419
шёл второй день подхрюкивающего скулёжа ))))
FanatSerj
1778596010
Тут и без Зенита у Динамо должно было мотивации хватать, а то уже не первый год Краснодар по футбольному ноги вытирает об Динамо, должно же было и аукнутся Краснодару. А так был бы договорняк если Краснодар пустил Динамо в кубок, а Динамо пустило Краснодар в РПЛ, но раз решили в футбол поиграть, то что потом уже ныть.
Айболид
1778596585
Интересно ,эти обиженные дурачки считают ,что Динама должна была тупо лечь под Краснодар , покорно раздвинув булки ? Т.е. финансовая(?) стимуляция (если такая была ) - это плохо , а намеренное сливание матча ( в угоду непонятно чьим хотелкам) - вполне соответствует спортивным принципам ? Забавно ,забавно .
