Гурцкая – о Боселли: «Насрал в ключевой момент»

Агент Тимур Гурцкая резко высказался об игре нападающего «Краснодара» Хуана Боселли.

«Если честно, он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай.

Обращаюсь к руководителю клуба «Краснодар»: когда у вас есть «Мерседес», очень плохо, когда запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай.

Когда команда идет за чемпионством, вы берете игрока с последнего места. Вот он вам и насрал в ключевой момент. Это как ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить», – сказал Гурцкая.