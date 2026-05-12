Гурцкая – о Боселли: «Насрал в ключевой момент»

Агент Тимур Гурцкая резко высказался об игре нападающего «Краснодара» Хуана Боселли.
«Если честно, он бы у меня из Москвы поехал к себе в Уругвай.
Обращаюсь к руководителю клуба «Краснодар»: когда у вас есть «Мерседес», очень плохо, когда запаска от «Запорожца» лежит на всякий случай.
Когда команда идет за чемпионством, вы берете игрока с последнего места. Вот он вам и насрал в ключевой момент. Это как ружье, которое висит на стене и обязательно должно выстрелить», – сказал Гурцкая.
- Уругваец не реализовал выход один на один на 85-й минуте матча 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1) при счeте 1:1.
- «Быки» в феврале приобрели 26-летнего Боселли у «Пари НН» за 650 тысяч евро без учета бонусов.
Источник: Спортс''