Губерниев объяснил поражение «Краснодара» от «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

«Надо реализовывать моменты, и всe. «Динамо», конечно, молодцы, забили на последних минутах, прекрасный матч провел Лунев. Но «Краснодару» надо было забивать и выигрывать.

Сейчас уже – 90 процентов, что «Зенит» чемпион. Ставлю 10 процентов на сенсацию, но я думаю, что тут всe понятно. Тем более «Зенит» в игре с «Ростовом» устроит даже ничья.

В любом случае, концовка чемпионата прекрасная, как и все последние годы, держит всех в напряжении.

Ну и очень надеюсь, что «Локомотив» станет бронзовым призером», – сказал Губерниев.