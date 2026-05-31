Губерниев сравнил Сафонова с Овечкиным

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил значение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова для российского спорта.
«Сафонов сейчас играет роль первой скрипки в лучшем клубе мира, никто из россиян не выигрывал Лигу чемпионов дважды – это просто блеск! Ему уже некуда складывать трофеи.
Сейчас Сафонов, наравне с Овечкиным, – российский спортсмен номер один за рубежом. Очень рад, что есть такие люди, как Сафонов, которые представляют нашу страну. Он блестяще сыграл в финале, так и запишите», – сказал Губерниев.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: «РБ Спорт»