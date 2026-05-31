Губерниев сравнил Сафонова с Овечкиным

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил значение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова для российского спорта.

«Сафонов сейчас играет роль первой скрипки в лучшем клубе мира, никто из россиян не выигрывал Лигу чемпионов дважды – это просто блеск! Ему уже некуда складывать трофеи.

Сейчас Сафонов, наравне с Овечкиным, – российский спортсмен номер один за рубежом. Очень рад, что есть такие люди, как Сафонов, которые представляют нашу страну. Он блестяще сыграл в финале, так и запишите», – сказал Губерниев.