Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин выпивал с Роналду: «И, возможно, не только вина»

12 мая, 21:37
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о неформальной встрече с Криштиану Роналду.

– Он дал ощущение, что в жизни все возможно. Поражений в его парадигме не существовало. Он не тусовщик...

– Неправда.

– Ну, вам виднее. Может быть, когда-то было дело, но сейчас...

– Когда он был в «Реале». Неправда. Все было, бывало.

– А это правда, что ваш тренер испанский, по-моему, предлагал вам даже как-то вместе выпить?

– Ну, это не совсем так.

– Легенда гласит, что...

– Легенды, да, обрастают, становятся более легендарными. Вы вот как думаете, Роналду может позволить себе выпить вина?

– Думаю, он – нет.

– Да? Может. Выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина. И, возможно, не только вина.

То, что он следит за всем, за питанием своим, – да, но даже у людей, сидящих на жесткой диете, есть разгрузочные дни.

Еще по теме:
Карпин спрогнозировал, когда сборную России вернут в международные турниры 3
Карпин сказал, в чем Месси превосходит Роналду: «Так получилось» 1
Карпин назвал трех лучших футболистов в истории 11
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Россия Роналду Криштиану Карпин Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1778613015
С Рональду на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат Криштиану?“ — „Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё…
Ответить
Urtíсa
1778628448
И, возможно, не только вина-- Шо ! Роналду тоже чистый спирт пьет ? Гы гы
Ответить
Интерес
1778657229
"У него герцогиня знакомая,пообедал он с графом на днях...Но осталось собой насекомое,побывав в королевских кудрях".
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Агент раскрыл сумму выкупа Батракова
Вчера, 23:45
1
Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА
Вчера, 23:09
1
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
Вчера, 22:26
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 21:59
9
Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:58
6
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков
Вчера, 20:48
3
Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии
Вчера, 20:27
11
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»
Вчера, 19:50
9
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
Вчера, 19:33
4
КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»
Вчера, 18:51
14
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»
Вчера, 18:16
3
Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии
Вчера, 17:58
11
Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж
Вчера, 17:29
6
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»
Вчера, 17:05
4
Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес
Вчера, 16:45
1
44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте
Вчера, 16:27
4
Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом
Вчера, 16:17
13
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:01
17
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
Вчера, 15:19
10
Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка
Вчера, 14:27
5
«Матч ТВ» не покажет ни одной игры 30-го тура РПЛ
Вчера, 14:20
13
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»
Вчера, 13:54
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
Вчера, 13:41
7
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
Вчера, 13:31
45
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
Вчера, 13:20
4
Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом
Вчера, 13:06
5
«Это вообще не вариант»: Лукаку не хочет переходить в РПЛ
Вчера, 12:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 