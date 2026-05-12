Карпин выпивал с Роналду: «И, возможно, не только вина»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о неформальной встрече с Криштиану Роналду.

– Он дал ощущение, что в жизни все возможно. Поражений в его парадигме не существовало. Он не тусовщик...

– Неправда.

– Ну, вам виднее. Может быть, когда-то было дело, но сейчас...

– Когда он был в «Реале». Неправда. Все было, бывало.

– А это правда, что ваш тренер испанский, по-моему, предлагал вам даже как-то вместе выпить?

– Ну, это не совсем так.

– Легенда гласит, что...

– Легенды, да, обрастают, становятся более легендарными. Вы вот как думаете, Роналду может позволить себе выпить вина?

– Думаю, он – нет.

– Да? Может. Выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина. И, возможно, не только вина.

То, что он следит за всем, за питанием своим, – да, но даже у людей, сидящих на жесткой диете, есть разгрузочные дни.