Реакция Роналду на вратарский автогол на 98-й минуте чемпионского матча

Появились фото Криштиану Роналду сразу после финального свистка матча 32-го тура саудовской Премьер-лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем».

«Аль-Наср» упустил победу на 98-й минуте из-за вратарской ошибки.

41-летний Роналду к тому моменту уже был заменен.

Если бы команда португальца выиграла, то стала бы чемпионом впервые с 2019 года.

«Аль-Наср» сохраняет лидерство и гарантирует себе титул в случае победы над «Дамаком» 20 мая.

Криштиану за 3,5 года в Саудовской Аравии не выиграл ни одного крупного трофея.