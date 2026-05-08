Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на провокационные кричалки болельщиков «Аль-Шабаба».
Когда фанаты начали скандировать фамилию Лионеля Месси, 41-летний португалец стал с помощью жестов дирижировать трибуной.
Затем он показал болельщикам поднятый вверх большой палец, после чего потрогал себя в области паха.
- «Аль-Наср» выиграл со счетом 4:2.
- Роналду стал автором третьего гола – де-факто победного.
- Теперь на его счету 971 забитый мяч в карьере.
- Также Криштиану стал первым европейцем в истории саудовской лиги со 100+ голами.
