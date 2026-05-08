Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на провокационные кричалки болельщиков «Аль-Шабаба».

Когда фанаты начали скандировать фамилию Лионеля Месси, 41-летний португалец стал с помощью жестов дирижировать трибуной.

Затем он показал болельщикам поднятый вверх большой палец, после чего потрогал себя в области паха.