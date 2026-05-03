«Аль-Наср» Роналду потерпел поражение в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» на выезде уступил «Аль-Кадисии» в 31-м туре саудовской Премьер-лиги.
Лидер чемпионата потерпел поражение со счетом 1:3.
41-летний Криштиану Роналду провел весь матч и не совершил голевых действий.
За три тура до финиша «Аль-Наср» остается лидером первенства Саудовской Аравии, но «Аль-Хиляль» отстает всего на пять очков при игре в запасе.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 31 тур
Аль-Кадисия - Аль-Наср - 3:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Абулшамат, 24; 1:1 - Ж. Феликс, 39; 2:1 - М. Фахз Аль-Джувейр, 55; 3:1 - Х. Киньонес, 78.
Источник: «Бомбардир»