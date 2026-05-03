«Аль-Наср» Роналду потерпел поражение в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» на выезде уступил «Аль-Кадисии» в 31-м туре саудовской Премьер-лиги.

Лидер чемпионата потерпел поражение со счетом 1:3.

41-летний Криштиану Роналду провел весь матч и не совершил голевых действий.

За три тура до финиша «Аль-Наср» остается лидером первенства Саудовской Аравии, но «Аль-Хиляль» отстает всего на пять очков при игре в запасе.