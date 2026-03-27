Малком – о Роналду в Саудовской Аравии: «Он изменил вообще все!»

Вингер «Аль-Хиляля» Малком высказался о влиянии Криштиану Роналду на развитие саудовской Премьер-лиги.
Сам бразилец отправился на Ближний Восток летом 2023 года после четырех сезонов в «Зените».
«Переход Криштиану изменил вообще всe! Люди такие: «Ого! Если Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, значит, там очень даже неплохо». И я сам так подумал.
Весь мир, который любит футбол, стал смотреть матчи саудовской лиги. Сюда приезжают очень качественные игроки. Это будет стимулом для сборной Саудовской Аравии», – заявил Малком.
- 41-летний Роналду присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года.
- Он забил 115 голов и сделал 23 ассиста в 131 матче, не выиграв ни одного официального трофея.
- Контракт форварда с клубом из Эр-Рияда рассчитан до 30 июня 2027-го.
- Криштиану – лучший бомбардир в истории «Реала» и пятикратный обладатель «Золотого мяча».
- Сейчас на его счету 965 мячей в профессиональной карьере: 823 – на клубном уровне, 142 – за сборную.
Источник: ютуб-канал «Зенита»