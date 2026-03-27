Малком оценил влияние Роналду на его переход из «Зенита» в саудовскую лигу

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о влиянии форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду на лигу Саудовской Аравии.

«Переход Криштиану изменил вообще все! Люди такие: «Ого! Если Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, значит, там очень даже неплохо». И я сам так подумал.

Весь мир, который любит футбол, стал смотреть матчи саудовской лиги. Сюда приезжают очень качественные игроки. Это будет стимулом для сборной Саудовской Аравии», – сказал Малком.