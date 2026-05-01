Роналду включили в топ-10 претендентов на «Золотой мяч»

Телеканал TNT Sports составил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча»-2026.
Первую строчку занял форвард «Баварии» Гарри Кейн, а замкнул 10-ку нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Гарри Кейн («Бавария»);
2. Майкл Олисе («Бавария»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Деклан Райс («Арсенал»);
5. Килиан Мбаппе («Реал»);
6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
7. Усман Дембеле («ПСЖ»);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Источник: TNT Sports