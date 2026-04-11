  • Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»

Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»

11 апреля, 22:59

«Аль-Наср» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии победил на выезде «Аль-Охдуд». Счет 2:0 в пользу гостей.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Также отличился Жоау Феликс.

Роналду заменили на 82-й минуте. У Криштиану теперь 968 голов в карьере.

У Роналду теперь 124 гола за «Аль-Наср». Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Эр-Рияда.

  • «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице с пятиочковым отрывом от «Аль-Хиляля».
  • Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии с 2023 года.
  • Контракт до 2027 года. Футболист сейчас готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет в июне-июле в Северной Америке.

Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году
Команду Роналду обвинили в получении судейской помощи
Дзюбу сравнили с Роналду по двум характеристикам
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
1
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Все новости
Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»
11 апреля
Роналду призвали завершить карьеру в 2026 году
11 апреля
5
Команду Роналду обвинили в получении судейской помощи
10 апреля
Юран вел переговоры с клубом из Саудовской Аравии
7 апреля
3
ФотоРоналду восхвалил Аллаха во время матча за «Аль-Наср»
4 апреля
Роналду сделал дубль против «Аль-Нажмы» и дошел до отметки в 967 голов
3 апреля
1
ФотоТри футболиста попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
1 апреля
1
Роналду уговаривает игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»
31 марта
2
Малком оценил влияние Роналду на его переход из «Зенита» в саудовскую лигу
27 марта
Малком – о Роналду в Саудовской Аравии: «Он изменил вообще все!»
27 марта
Малком назвал лучшего друга из «Зенита»
26 марта
ФотоРоналду вернулся в Саудовскую Аравию
26 марта
3
Фото41-летний Роналду выложил фото из зала
23 марта
4
Генич описал Кордобу двумя словами после его покера
22 марта
Тренер сборной Португалии сказал, есть ли у Роналду одержимость отметкой в 1000 голов
20 марта
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» 5:0 без его участия
15 марта
Азар определил сильнейшего из пары Месси – Роналду
14 марта
ФотоРоналду выложил фото из постели с Джорджиной в Международный женский день
8 марта
6
«Аль-Наср» едва не потерял очки без Роналду
8 марта
ФотоПервый пост Роналду после отъезда из Саудовской Аравии
7 марта
6
Роналду покидает Саудовскую Аравию: известна причина
6 марта
8
Тутберидзе – о Роналду: «Как о мужчине не задумывалась»
5 марта
Раскрыты сроки восстановления травмированного Роналду
4 марта
1
ФотоЗвезда Голливуда, выучившая русский язык, назвала любимого футболиста
4 марта
8
Заявление «Аль-Насра» о травме 41-летнего Роналду
3 марта
6
Самолет Роналду улетел из Саудовской Аравии
3 марта
2
41-летний Роналду травмировался
1 марта
ФотоБудущая жена Роналду выложила фото в колготках и бюстгальтере
1 марта
10
Все новости
