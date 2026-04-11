Роналду забил 968-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра»

«Аль-Наср» в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии победил на выезде «Аль-Охдуд». Счет 2:0 в пользу гостей.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Также отличился Жоау Феликс.

Роналду заменили на 82-й минуте. У Криштиану теперь 968 голов в карьере.

У Роналду теперь 124 гола за «Аль-Наср». Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба из Эр-Рияда.