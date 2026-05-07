Роналду за сутки лишился миллионов подписчиков в инстаграме*

Компания Meta* провела так называемую «большую чистку» в соцсети Instagram*.

В результате с платформы были удалены боты и неактивные аккаунты.

Это привело к просадке аудитории у мировых звезд. Среди футболистов это больше всех коснулось Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалец за сутки лишился порядка семи миллионов подписчиков – теперь у него 666 миллионов вместо 673.

У аргентинца сейчас на пять миллионов подписчиков меньше, чем было до чистки – 507 вместо 512.