Роналду за сутки лишился миллионов подписчиков в инстаграме*

Компания Meta* провела так называемую «большую чистку» в соцсети Instagram*.
В результате с платформы были удалены боты и неактивные аккаунты.
Это привело к просадке аудитории у мировых звезд. Среди футболистов это больше всех коснулось Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Португалец за сутки лишился порядка семи миллионов подписчиков – теперь у него 666 миллионов вместо 673.
У аргентинца сейчас на пять миллионов подписчиков меньше, чем было до чистки – 507 вместо 512.
- *Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
