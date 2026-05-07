Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

Армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1.

Это первая игра ЦСКА после отставки Фабио Челестини.

«Спартак» в кубковом суперфинале встретится с «Динамо» или «Краснодаром».

«Первый тайм по инерции прошел плохо, на старом багаже Челестини, а во втором тайме сыграли очень прилично. Могли громить «Спартак» на полную катушку. Забей они лишь один мяч, но нет, дальше они летели в тартарары. Не повезло.

Игдисамова, естественно, оценивать рано. Но он не нервничал, не психовал, подсказывал. После перерыва ребята стали играть по-другому.

При Челестини игроки были как крепостные: «Это делай, а это не делай». Это неправильно. Нужно уметь обыгрывать противника на хорошей скорости или хорошим финтом. Сейчас это потихоньку появляется», – заявил Пономарев.