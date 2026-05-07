Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале

Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале

Вчера, 17:17
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

  • Армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1.
  • Это первая игра ЦСКА после отставки Фабио Челестини.
  • «Спартак» в кубковом суперфинале встретится с «Динамо» или «Краснодаром».

«Первый тайм по инерции прошел плохо, на старом багаже Челестини, а во втором тайме сыграли очень прилично. Могли громить «Спартак» на полную катушку. Забей они лишь один мяч, но нет, дальше они летели в тартарары. Не повезло.

Игдисамова, естественно, оценивать рано. Но он не нервничал, не психовал, подсказывал. После перерыва ребята стали играть по-другому.

При Челестини игроки были как крепостные: «Это делай, а это не делай». Это неправильно. Нужно уметь обыгрывать противника на хорошей скорости или хорошим финтом. Сейчас это потихоньку появляется», – заявил Пономарев.

Еще по теме:
Челестини обвинили в травме одного из лидеров ЦСКА 4
«Никчемная и противная лошадь»: Челестини оскорбили после увольнения из ЦСКА 11
Пономарев посоветовал ЦСКА тренера на замену Челестини 6
Источник: «РИА Новости»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Пономарев Владимир
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1778165489
Так и запишем: когда багаж плохой, от него можно за тайм избавиться, а когда багаж хороший, то на нем можно весь сезон ехать, а заслуги нового главного в этом не будет
Ответить
Томик
1778166200
Ну да, просто не повезло. А так - в тартарары, конечно. Хрен вам, тренируйтесь, псевдоармейцы. Хотя этот то как раз армеец. Но ему не сказали, видимо, что это не центральный спортивный клуб армии уже тридцать лет.
Ответить
Интерес
1778172839
Эх,мля,купленный новый саквояж не вместил Кубок! Зря так срочно потратились.
Ответить
Strig
1778173456
старый... рассмешил... давно я так не смеялся...
Ответить
ySS
1778175290
Как бы там ни было, скакуны теперь в багаже)
Ответить
Главные новости
Президент РПЛ выступил с проспартаковским заявлением
11:57
1
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
5
«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
11:31
5
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
4
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 