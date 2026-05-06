Странное поведение нового тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Врио главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов сегодня дебютирует в кубковом матче против «Спартака».
Игдисамов перед игрой на московской «Лукойл Арене» не находил себе места, постоянно искал локацию, где ему будет комфортно.
- Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Ее автор – Василий Рошкован.
- Победитель выйдет в суперфинал турнира, где встретится с победителем противостояния «Краснодара» и «Динамо». Главный матч турнира состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники», где «Спартак» брал Кубок в 2022 году.
Источник: «Бомбардир»