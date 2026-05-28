«Спартак» готов продать двух российских футболистов

В «Спартаке» настроены усилить фланги обороны во время летнего трансферного окна.
В связи с этим красно-белые готовы продать двух крайних защитников.
Московский клуб открыт для переговоров по Илье Самошникову и Даниилу Хлусевичу.
- «Спартак» купил Самошникова прошлым летом у «Локомотива» за 350 миллионов рублей.
- Игрок оформил 1+1 в 5 матчах. С 25 октября он не выходил на поле.
- Хлусевич с февраля был в аренде в «Ахмате»: 8 игр без голевых действий.
- В составе столичной команды в его активе 6 голов и 12 ассистов в 109 матчах.
Источник: «Евро-футбол»