Карпин – о будущем сыне: «Главное, чтобы был здоровый и не тупой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Египтом ответил на личный вопрос.

Его спросили о скором рождении сына – у Карпина впервые появится мальчик, до этого было пять дочерей.

«Я до этого был счастлив. Я и с девочками был счастлив. Мальчика хотелось, но не то чтобы свет клином сошeлся. Главное, чтобы был здоровый и не тупой», – сказал Карпин.