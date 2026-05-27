Тихонов – о тренере РПЛ: «Это явление»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высоко отозвался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев – это явление. Посмотрите на игру «Балтики». Кто у нас на протяжении 70-80% чемпионата играл в регулярный прессинг практически всю игру?

Они практически все 90 минут бегали, не останавливаясь. Вот это было явление. Сам Андрей Викторович Талалаев вот это принeс своим поведением, своей эмоциональностью, мячик выбил.

Моуринью тоже ведь выбивал. Но это нормально. Для меня игра «Балтики» нестандартная, в такой футбол у нас не играют», – сказал Тихонов.