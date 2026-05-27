Тихонов – о тренере РПЛ: «Это явление»

27 мая, 21:49
6

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высоко отозвался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев – это явление. Посмотрите на игру «Балтики». Кто у нас на протяжении 70-80% чемпионата играл в регулярный прессинг практически всю игру?

Они практически все 90 минут бегали, не останавливаясь. Вот это было явление. Сам Андрей Викторович Талалаев вот это принeс своим поведением, своей эмоциональностью, мячик выбил.

Моуринью тоже ведь выбивал. Но это нормально. Для меня игра «Балтики» нестандартная, в такой футбол у нас не играют», – сказал Тихонов.

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах.
  • Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.

Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Тихонов Андрей
Интерес
1779908017
Андрей Тихонов взорвал эфир, будучи безусловными авторитетом российского футбола.Теперь будем наблюдать деление на "чистых и "нечистых".
Император 1
1779908273
Полностью согласен
DeStar
1779920320
плюсану , я до этого сезона и знать не знал, а команда хороша ведь!
СПОРТ 21 века
1779923417
Балтийцы в минувшем сезоне пошумели мощно. Да, кто-то говорит, шестое место — это не повод для шампанского. С другой стороны, не сразу же им идти в дамки. Чтобы мы сказали о нашем чемпионате, если бы команда Первой лиги (из чистого состава Первой лиги) добралась бы до чего-то серьёзного в свой первый же сезон после возвращения? Между прочим, Талалаев именно в таком контексте и выразился после поражения от Локо. И он был прав. По-хорошему, всегда нужно начинать с чего-то малого. Учитывая, что у калининградцев такой позиции в высшей лиге ещё не было, в любом случае они сделали шаг вперёд. В следующем сезоне увидим продолжение. Чтобы там ни списали заказные СМИ про Балтику, но эта история зрителю ещё до конца не рассказана...
Play
1779940355
Это не явление, это физика. Об этом сам Талалаев говорил, что тупо задр*чил команду так, что у него на сборах у футболистов показатели на уровне легкоатлетов. Правильно сказал Бердыев, у команды мысли нет никакой, одна беготня. Потому концовку и провалили, не могут люди носиться туда-сюда по 90 минут 30 матчей за сезон.
Литейный 4 (returned)
1779951034
Талалай физически хорошо подготовил команду. Вот только этой физики немного не хватило на концовку чемпионата. Гыгыгы
