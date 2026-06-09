Экс-спартаковец Тихонов может получить работу в Петербурге

«Ленинградец» после возвращения в Первую лигу ищет нового тренера.

«На пост главного тренера «Ленинградца» появился еще один кандидат

Это Андрей Тихонов, ранее возглавлявший «Енисей». На этой неделе с ним будет встреча.

Ранее сообщал, что областные, завоевавшие вчера путевку в ЛЛМ, выбирают между Кириллом Новиковым и Виктором Булатовым. С обоими были диалоги.

Булатов отвалился: он еще на год останется в кировском «Динамо», вышедшим в «Золото» Буфера. Уговорили: авторский проект», – написал источник.