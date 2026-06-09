Экс-спартаковец Тихонов может получить работу в Петербурге

«Ленинградец» после возвращения в Первую лигу ищет нового тренера.
«На пост главного тренера «Ленинградца» появился еще один кандидат
Это Андрей Тихонов, ранее возглавлявший «Енисей». На этой неделе с ним будет встреча.
Ранее сообщал, что областные, завоевавшие вчера путевку в ЛЛМ, выбирают между Кириллом Новиковым и Виктором Булатовым. С обоими были диалоги.
Булатов отвалился: он еще на год останется в кировском «Динамо», вышедшим в «Золото» Буфера. Уговорили: авторский проект», – написал источник.
- Тихонов не верит, что ему доверят возглавить «Спартак».
- Он входил в тренерский штаб «Спартака» в 2011-2012 и 2013-2014 годах.
- Последним местом работы Тихонова был «Енисей», который он покинул в 2025 году.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева