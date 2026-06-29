Клуб РПЛ расстался с вингером

«Факел» заключил трансферное соглашение с «Волгой» о переходе вингера Луки Багателии в ульяновский клуб.

«Лука, спасибо за самоотдачу, профессионализм и сохранение позитивного настроя в любых ситуациях. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Факела».