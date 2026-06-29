Клуб РПЛ расстался с вингером

«Факел» заключил трансферное соглашение с «Волгой» о переходе вингера Луки Багателии в ульяновский клуб.
«Лука, спасибо за самоотдачу, профессионализм и сохранение позитивного настроя в любых ситуациях. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Факела».
- 22-летний Багателия с февраля выступал за «Волгу» на правах аренды.
- В минувшем сезоне он провел за воронежцев 6 матчей и 11 за ульяновцев.
- Всего за карьеру сыграл за «Факел» 14 встреч, в том числе 3 в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Факела»